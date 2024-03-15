Российские военные взвыли, что командиры бросили их в Белгородской области 4 15.03.2024, 9:10

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Опубликован перехват.

Российские военные, которые находятся на территории Белгородской области, жалуются, что командование кинуло их.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре оккупантов.

Так, один из военных признается, что ситуация в Белгородской области сложная, а также жалуется на безразличие командования и низкое морально-психологическое состояние.

«Да, Саш, фиг его знает, сейчас людей из ПВР отправили на выход… Ну, с Орловки, кто пожелал… Глотово, Козинка. Я тебе честно скажу, как своему боевому товарищу, ты огородить огородил? Всё, уйди домой и забей х*й… Я тебе скажу, что всем пох*й, всё. Никого нет. Мы опять здесь остались одни», — заявил оккупант своему товарищу.

В другом же перехваченном разговоре местные жители жалуются, что российские войска устанавливают РСЗО возле жилых домов, чем подвергают опасности мирное население.

«Додумались, на перекресток, возле кирпичного, поставили Грады. Я и грамма не спала сегодня», — заявила местная жительница своей знакомой.