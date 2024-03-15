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Как ликвидировать Путина: громкое заявление офицера СБУ

  • 15.03.2024, 9:21
  • 3,296
Как ликвидировать Путина: громкое заявление офицера СБУ

Глава РФ – довольно уязвимое лицо.

Организовать покушение на российского диктатора Владимира Путина – действительно очень трудно, впрочем, возможно.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире телемарафона.

«Там очень серьезно работают спецслужбы и проникнуть туда почти невозможно. Но почти – это не значит невозможно. Путина подменить очень легко – это его слабость. Тем более, что у него есть двойники, их называют «двойки». И любую из этих «двоек» могут поставить, та же служба охраны президента будет определять, кто сегодня. И все», – сказал Притула.

Он добавил, что Путин – довольно уязвимое лицо, на самом деле абсолютно уязвимое.

«И если кто-нибудь из его окружения захочет поменять власть в Кремле, то он это с легкостью сделает», – резюмировал он.

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