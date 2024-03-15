закрыть
15 марта 2024, пятница, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ожесточенные бои в Козинке: на место выехал губернатор Белгородской области РФ

  • 15.03.2024, 10:00
  • 3,522
Ожесточенные бои в Козинке: на место выехал губернатор Белгородской области РФ

Накануне добровольцы высадили там дополнительный десант.

Российско-украинскую границу прорвали в районе села Козинка (Белгородская область). В этом обвинили «украинский десант».

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что губернатор области Вячеслав Гладков выехал на место событий для выяснения ситуации.

Гладков рассказал об эвакуации жителей местного села.

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, в родные или в пункт временного размещения. Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если разрешит ситуация, начнем восстановление», — сообщил глава российского региона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко