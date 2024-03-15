Ожесточенные бои в Козинке: на место выехал губернатор Белгородской области РФ 15.03.2024, 10:00

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Накануне добровольцы высадили там дополнительный десант.

Российско-украинскую границу прорвали в районе села Козинка (Белгородская область). В этом обвинили «украинский десант».

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что губернатор области Вячеслав Гладков выехал на место событий для выяснения ситуации.

Гладков рассказал об эвакуации жителей местного села.

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, в родные или в пункт временного размещения. Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если разрешит ситуация, начнем восстановление», — сообщил глава российского региона.