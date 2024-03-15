Лукашенко на грани грандиозного шухера Телеграм-канал «Письма к дочери»

15.03.2024, 10:11

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Копай, Шура, копай.

Ты же в курсе, что если долго искать, то обязательно что-нибудь найдешь, правда? Что конкретно можно найти я тебе сейчас не скажу. Потому что, откуда мне знать? Я ж пока ничего не нашел. Но что-нибудь обязательно найдешь. Может какой природный ресурс или ископаемое. Может даже полезное. А можно и не очень. Не важно. В хозяйстве, я тебе скажу, любое ископаемое пригодится.

Вот Лукашенко во вторник приказал, чтобы ему нашли ископаемые в белорусских недрах. Потому что какие-нибудь ископаемые в белорусских недрах же должны быть. В недрах ископаемые всегда бывают. Надо только эти ископаемые откопать.

А если до сих пор никаких полезных ископаемых не откопали, то почему? Потому что плохо копают. Копать надо лучше, копать надо глубже, копать надо чаще. Потому что если долго копать, то что-нибудь обязательно откопаешь.

Может нефть, может газ, а может ценные минералы. Лучше всего, конечно, откопать нефть. Потому белорусской стабильности нефти в организме очень сильно не хватает. Если бы белорусской стабильности хватало нефти, то она была бы гораздо стабильнее.

Не, ну как так? У России нефть есть, у Азербайджана нефть есть, а у Беларуси нет. Где тут спрашивается геологическая справедливость? Обязательно должна быть.

Просто враги стабильности ее скрывают. И если найти, то, что они скрывают, то стабильность сразу стабилизируется. Потому что у гаранта стабильности есть для стабильности четкий рецепт экономического процветания. Можно даже сказать, конкретный бизнес-план. «Если бы мы имели сегодня пять миллионов тонн нефти, а не около двух, богатым бы были государством».

Я что могу добавить к этой макроэкономической концепции? А, если бы мы имели 100 миллионов тон нефти, вместо пяти, так беларусские яблони уже может цвели бы на Марсе.

И я вот хочу тебе напомнить, что поиск секретных полезных ископаемых кое-кто всегда начинает накануне грандиозного шухера. Когда видит, что его альтернативно экономическая политика завела его в противоположную от стабильности сторону. Когда деньги на стабильность кончаются, а новых денег не дают.

Потому что суть макроэкономической политики белорусских властей состоит в освоении денег из безальтернативных источников на реализацию проектов с воображаемой добавочной стоимостью.

Вот построили они себе атомную станцию, а теперь не знают куда с нее девать лишнее электричество. Запустили национальную биокорпорацию и сейчас отдают за нее долги. Освоили программу модернизации цементных заводов и теперь каждый год осваивают на эти цементные заводы государственные субсидии.

А все почему? Потому что хочется в жизни чуда. Настоящего волшебства. Чтобы один раз что-нибудь освоил, а потом всю жизнь тебе было от этого процветание.

Вот идея освоения секретных природных богатств в белорусских недрах – это ожидание чуда, только уже на принципиально новом уровне. Потому что атомную станцию надо все-таки сначала построить. А тут вся идея состоит в том, чтобы выкопать в земле дырку, а из этой дырки на тебя уже хлынет изобилие. Только ведро успевай подставлять.

А других экономических идей у белорусских властей не осталось.

Телеграм-канал «Письма к дочери»