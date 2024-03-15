Россияне массово бегут из Белгородской и Курской областей 15.03.2024, 10:16

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Гуманитарным коридором добровольцев воспользовались более 7000 авто.

Гуманитарным коридором, объявленным российскими добровольческими подразделениями для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, воспользовались несколько тысяч авто.

Об этом сообщил «Русский добровольческий корпус» (РДК).

По словам добровольцев, по состоянию на 07:00 по московскому времени — время закрытия коридора — им воспользовалось более 7000 гражданских авто жителей Белгорода и Белгородской области.

«Об этом стало известно благодаря сведениям, предоставленным местными, оппозиционно настроенными к путинскому режиму, правоохранителями и силовиками», — объясняют в РДК.

Эвакуационным коридором из Курска, в свою очередь, воспользовались более 600 гражданских автомобилей, добавляют в подразделении.

Ранее РДК, Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» призвали жителей Курской и Белгородской областей срочно эвакуироваться в связи с проведением «ограниченной военной операции» в этих регионах.

Для этого было объявлено о действии гуманитарного коридора с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта по московскому времени, напоминает РДК.

«После окончания срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до полного освобождения региона от войск путинского режима», — завершают российские добровольцы свое сообщение.

Ранее российские добровольческие подразделения объявляли, что после закрытия коридора они начнут «массированную атаку по путинским военным».

12 марта начался новый рейд российских добровольцев на территорию РФ. Три подразделения, в которых воюют граждане РФ, — легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Сибирский батальон» — пересекли границу с Россией