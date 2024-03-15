Литовская разведка раскрыла, кто мог напасть на соратника Навального в Вильнюсе 2 15.03.2024, 10:28

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Леонид Волков

Подробности.

На близкого соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Литве мог напасть завербованный спецслужбами РФ человек, сообщила литовская контрразведка.

Об этом сообщает Sky News.

Руководитель службы безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что нападение на Волкова в Вильнюсе, скорее всего, было делом рук российских спецслужб.

«По нашей оценке, похоже, это работа российских спецслужб. Видно, сделано с помощью какого-то завербованного человека», — сказав Яунишкис.

Литовская контрразведка считает, что нападение было совершено с целью «запугать российскую оппозицию, чтобы она не начала действовать» во время «выборов» на этой неделе.

Вечером во вторник, 12 марта, в Вильнюсе неизвестные напали на ближайшего соратника Алексея Навального, экс-директора ФБК Леонида Волкова.

Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить его молотком.

Сам Волков заявил, что его раз 15 ударили по ноге.

«Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога почему-то осталась цела, ходить больно, но, говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Ну, дело наживное. Будем работать, не будем сдаваться», — сказал он.

По его словам, это был «бандитский привет Путина из бандитского Петербурга».