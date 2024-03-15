Что будет с лимитами на границе после 1 апреля? 15.03.2024, 10:30

2,094

Три варианта, которые многое меняют для белорусов.

С 1 апреля белорусов ждет очередная порция изменений, и на этот раз, возможно, будут новости для тех, кто делает покупки за границей. До конца марта действуют лимиты беспошлинного ввоза – до €1000 и 31 килограмма.

Окончательного решения, что будет в следующем месяце, пока нет, но есть три варианта развития событий.

Журналисты Onlíner посмотрели, сколько надо будет платить, если примут какой-то из них.

Какие лимиты сейчас

Еще трое выходных мы будем жить по старым правилам. До 1 апреля стоимость товаров, которые можно без пошлины провозить через границу на автобусе или машине, не должна превышать сумму, эквивалентную €1000, а вес должен быть не больше 31 килограмма. Для международных посылок порог аналогичный – до €1000 и 31 килограмма.

Эти значения Совет Евразийской экономической комиссии утвердил в апреле 2022 года. Формально именно он устанавливает рамки, но страны ЕАЭС, в том числе Беларусь, должны их соблюдать. Прежние нормы ввоза в багаже (€500 и 25 килограммов) были установлены с 1 января 2019 года.

В 2022 году повышение объясняли тем, что из-за санкций могут быть проблемы («принятая мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта»), но подчеркивали, что действовать она будет временно – до 1 октября 2022 года.

С тех пор лимиты несколько раз продлевали, в итоге они действуют до 31 марта этого года.

Что изменится

До 31 марта включительно можно ехать с покупками по старым лимитам. Что будет дальше, должен решить Совет ЕЭК. На сайте комиссии пока нет даты, когда он соберется, предварительно встречу не анонсировали.

Обычно решение принимается на полгода. Вот несколько сценариев, что нас может ждать.

Вариант №1 – лимиты останутся прежними. Такая возможность не исключена: накануне предыдущих дедлайнов были предположения, что продлевать их не будут, но в итоге за несколько дней до истечения срока их продлевали.

Если стоимость и/или вес превышают порог, то надо заплатить пошлину:

для товаров в багаже – 30% от стоимости, но не менее €4 за 1 килограмм;

для посылок – 15% от стоимости, но не меньше €2 за 1 килограмм.

Вариант №2 – лимиты снизят. Сообщалось, что в пользу такого решения высказался Минфин России. Причина того, почему стоит урезать лимиты, – «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».

Если лимиты снизят, это будет означать возврат к прежним нормам ввоза – €500 и 25 килограммов для багажа и €200 и 31 килограмм для посылок. Это значит, что для багажа лимит по стоимости сократится в 2 раза, для посылок – сразу в 5 раз.

В таком случае порог по весу незначительно сократится для багажа, а для посылок останется прежним.

Если Совет ЕЭК не примет никаких решений, то автоматически начнет действовать именно этот сценарий.

Вариант №3 – отмена лимита на беспошлинный ввоз товаров из-за границы и введение вместо него пошлины в размере 5%. Такой вариант не озвучивался представителями ЕЭК, но подробности этой инициативы описывали российские СМИ. В декабре 2023 года в ЕАЭС одобрили изменения в Таможенный кодекс союза, согласно которым появился термин «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами». ЕЭК сможет отказаться от установления для этой категории норм беспошлинного ввоза.

В случае обнуления лимитов в России предложили ввести единый сбор в размере 5% от стоимости товаров, но не меньше €1 за 1 килограмм.

Журналисты Onlíner запросили у пресс-службы ЕЭК информацию, когда будет принято решение о лимитах и какие варианты сейчас рассматриваются.

Как рассчитать пошлину?

Пошлина уплачивается с суммы превышения лимита. Например, если вы везете через границу в багаже товар на €1200 весом 10 килограммов, надо будет заплатить 30% от €200 (то есть с суммы превышения), то есть €60 в эквиваленте.

Рассчитать пошлину самостоятельно можно через таможенный калькулятор на сайте ГТК.

Если вместо лимитов введут единый сбор, то его, судя по всему, придется платить со всей суммы. Для небольших покупок, которые сейчас освобождены от пошлины, это будет невыгодно.

А что насчет перелетов?

Здесь нормы долгое время остаются неизменными: стоимость товаров не должна превышать €10 000, а вес – 50 килограммов.

Если превысить этот порог, надо будет доплатить 30% от стоимости, но не меньше €4 за 1 килограмм веса.

Как везти через границу деньги?

В этом плане ничего не меняется: как и раньше, на границе обязательно нужно декларировать суммы свыше $10 000. При этом неважно, летите вы самолетом или едете на машине или автобусе.

Если ввозите или вывозите крупную сумму (свыше $100 000 в эквиваленте), кроме декларации, понадобятся документы, чтобы подтвердить легальное происхождение денег.