Оказавшаяся на дне Лолита приняла неожиданное решение 4 15.03.2024, 10:33

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Оно ударило по окружению певицы.

Певица Лолита Милявская, которая родом с Украины, но осталась жить и работать в РФ, призналась, что сейчас буквально «ходит с протянутой рукой».

В комментарии для росСМИ Лолита рассказала, что после «голой» вечеринки она осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.

«Я потеряла, но больше потерял мой коллектив. Потому что я уже 2,5 месяца не плачу зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила своему коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье. Я платила зарплаты, на которые содержались семьи, теперь 2,5 месяца я этого не делаю», - заявила Милявская.

Так же Лолита отметила, что пока никто из ее большого коллектива не увольняется.

«Мы смотрим, ждем, как получится», — добавила певица.