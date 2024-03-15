«Сделай генеральную доверенность на родителей и друзей в Беларуси» 1 15.03.2024, 10:44

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Что белорусы с высоты опыта советуют себе 25-летним.

Издание devby.io попросило белорусских айтишников с позиции опыта дать несколько советов себе 25-летним. Впрочем, они подойдут и всем остальным — не только людям из сферы IT.

Кирилл Голуб, венчурный инвестор, председатель правления латвийской и литовской сетей бизнес-ангелов:

— Мне в этом году 45, это слишком рано, чтобы давать двадцатипятилетним советы с точки зрения «житейского опыта», и слишком поздно, чтобы давать советы профессиональные — за 20 лет все слишком поменялось.

«Где родился, там и пригодился» — плохая стратегия. Уезжайте поскорее. Уезжайте туда, где в вашей сфере больше всего людей, идей, денег и конкуренции — тогда у вас будет шанс сделать что-то большое и значительное.

Делайте то, что вам интересно. Делайте как можно лучше. Сделав, не останавливайтесь, и идите дальше, ставьте себе новые сложные масштабные цели.

Виктор Хаменок, экс-CEO и основатель Rozum Robotics:

— Если бы я мог дать себе 25-летнему только один совет, то я бы посоветовал купить акций NVIDIA — так много, насколько это возможно…

А если серьезно, то профессионально, мне кажется, я развивался достаточно органично. Советы из будущего были бы просто преждевременными, я бы их просто не понял и не принял.

А вот в личной жизни… Я наделал (и исправил) много ошибок за это время. Но и тут советовать было бы глупо. До многих советов надо сначала дозреть. Посоветовал бы, наверное, одно: Хаменок, иди как можно раньше на психотерапию, поймешь и про себя, и про других, и про жизнь намного больше и намного раньше, чем понимаешь сейчас. И жить станет проще, и работать…

Арсений Кравченко, ML-инженер, автор книги ML System Design:

— Могу предложить четыре пункта:

Уделяй внимание фундаментальным знаниям. Несколько раз наступал на неприятные грабли из-за нехватки фундамента в computer science (информатика. — Прим. ред.) и базовой математике.

Всегда пытайся видеть лес за деревьями — смотреть на вещи шире. Единственная верная точка зрения часто оказывается не единственной; если кто-то с тобой не согласен, честно попытайся понять, почему, а не только продвигай свою точку зрения.

Пытался перевести на русский low ego, но не смог. Может быть, отсутствие тяги к самоутверждению? 10 лет назад это не казалось важной добродетелью человека, сейчас — очень.

Хорошо понимай, что оптимизируешь и почему. Максимизировать деньги в моменте в 25 лет чаще невыгодно, а, например, полезный опыт и интересные знакомства — выгодно. Тут могут быть разные критерии, все мы разные, и у нас разные цели. Главное понимать эти цели. Например, мой коллега советует maximize your engagement (максимизировать вовлеченность в дело. — Прим. ред.), и мне этот совет кажется уместным.

Артем Русов, QA-инженер, ведущий блога по тестированию на YouTube и телеграм-канала по QA, автор обучающего курса:

— Учи английский язык — да, еще интенсивнее! В современном обществе невозможно представить свое развитие без него, он нужен как для карьеры, так и для релокации.

Для меня эффективнее всего индивидуальные занятия с репетитором. Остальное — скорее хорошее дополнение.

Постоянно инвестируй в свое обучение. Это самые важные инвестиции в твоей жизни, которые могут вывести тебя на новый уровень и помогут всегда быть актуальным на рынке труда.

Развивай финансовую грамотность — тебе пригодится понимание налогового законодательства, а также знание процедур легализации в разных странах.

Сделай генеральную доверенность на родителей и друзей в Беларуси. Проверь паспорт — он скоро истекает?

Не обращай внимание на хейтеров. Большинство из них просто тебе завидуют. Делай то, что должен, и ты скоро увидишь результаты своей деятельности.