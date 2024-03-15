Ученые: Будущее Земли — в хвостах питонов 1 15.03.2024, 10:58

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Команда исследователей из Сиднея пришла к неожиданным выводам.

Над планетой навис климатический кризис и ученые то и дело пытаются найти способы его решения. Прошлый, 2023 год, уже стал самым жарким за всю историю наблюдений и, как полагают, ученые эта тенденция сохранится и в 2024 году. В результате ученые готовы рассмотреть все доступные способы уменьшения нагрузки на климатическую систему Земли, пишет Daily Mail.

Ученые заявили, что питоны должны войти в меню человечества — по крайней мере, для тех из нас, кто стремится сделать свой вклад в спасение планеты. К такому выводу пришла команда из Университета Маккуори в Сиднее — результаты их работы показывают, что употребление змей в пищу намного полезнее для окружающей среды, чем употребление говядины, курицы или даже рыбы.

Дело в том, что питоны не нуждаются в большом количестве пищи, так как не тратят много энергии и быстро растут. Для сравнения, курица и говядина выращиваются интенсивно и требуют огромного количества земли и кормов, что приводит к истощению природных ресурсов. Однако это не касается питонов.

В своем исследовании команда под руководством доктора Дэниела Натуша изложила свои аргументы относительно того, почему человечеству следует перейти на диету из питонов. В своей работе ученые измерили темпы роста 4601 крупного питона двух видов, сетчатого и бирманского питонов, на фермах в Таиланде и Вьетнаме. Отметим, что оба вида не ядовиты и выращиваются в Азии ради кожи и мяса.

На ферме питонов кормят различными белками местного производства, в том числе грызунами, пойманными в дикой природе, а также свиными колбасками, куриной и рыбной мукой. Результаты исследования показали, что оба вида питонов чрезвычайно быстро росли в течение 12 месяцев, при этом пища им требовалась не так часто, как другим животным, например курам и коровам.

Более того, ученые обнаружили, что питоны продолжали расти, даже если получали всего одну порцию пищи в неделю. По словам Натуша, змеи все еще росли быстрее, чем куры, свиньи, коровы, сверчки и даже лосось, которых кормили значительно чаще.

Результаты также показывают, что питоны смогли выжить, даже когда они не ели в течение 4,2 месяца. В этот период они немного худели, но крайне медленными темпами, и возобновляли рост, как только возобновляли кормление. Ученые также обнаружили, что самые крупные змеи, казалось, могут обходиться без пищи в течение почти года, при этом им все равно удается выжить. Для сравнения, если не кормить курицу 3-5 дней, она попросту умрет.

Таким образом команда пришла к выводу, что питоны являются лучшим наиболее эффективным и устойчивым источником белка, известным на сегодняшний день. Доктор Натуш также отмечает, что мясо питона считается вкусным и универсальным, некоторые также утверждают, что оно немного похоже на курицу.

Отметим, что сегодня питоны широко потребляются в странах Юго-Восточной Азии, например Таиланде и Вьетнаме, однако в других регионах мира найти его на прилавках почти невозможно. Авторы исследования также отмечают, что в мясе питона мало жира и калорий, однако оно богато белком, питательными веществами и аминокислотами. В результате ученые пришли к выводу, что будущее планеты фактически лежит в хвостах питонов — они действительно могут снизить давление на экологическую и климатическую системы Земли.