Сейм Литвы призвал ЕС запретить белорусское зерно 4 15.03.2024, 11:12

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Детали.

Сейм Литвы 14 марта одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии запретить импорт в Евросоюз зерна из России и Беларуси. За резолюцию проголосовали 107 членов парламента. Об этом сообщает BNS.

Депутаты литовского Сейма выказали уверенность, что призыв поможет обеспечить эффективное сотрудничество всех стран ЕС. В свою очередь, глава профильного комитета Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что в случае принятия такого запрета Европа не испытает никаких негативных последствий.

Сейм Польши 7 марта также принял резолюцию, в которой призвал власти Евросоюза рассмотреть введение санкций на белорусские продукты. Нижняя палата парламента Польши призвала в этом документе Совет ЕС и Европейский парламент принять меры и по защите чувствительных секторов рынка ЕС от чрезмерного импорта из Украины.