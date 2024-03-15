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Латвия депортирует сотни россиян

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  • 15.03.2024, 11:20
  • 5,064
Латвия депортирует сотни россиян

Списки уже передали пограничной службе.

Около 800 россиян власти Латвии планируют депортировать. Списки тех, кто не имеет права на пребывание в страны, уже передали пограничной службе.

«На данный момент 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание... Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки», - цитирует представителя управления Мадару Пуке издание «Суспильне».

По ее словам, когда выяснится, находятся ли эти люди в Латвии, то будут выданы уведомления о выезде на 30 дней. При этом она напомнила, что россияне, которые не сдали экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временный вид на жительство на два года, после чего они должны повторно сдать экзамен иначе из депортируют.

Стоит отметить, что Конституционный суд Латвии признал законным требование сдать экзамен по латышскому языку для россиян, которые имели постоянный вид на жительство.

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