В Минске задержали учителя физики с 20-летним стажем 6 15.03.2024, 11:25

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Пропагандистка обвинила его в «глумлении над учеником-патриотом».

Силовики задержали учителя физики и информатики одного из учебных заведений Минска. Его «покаянное» видео опубликовала в своем телеграм-канале пропагандистка Ксения Лебедева.

На камеру мужчину заставили рассказать о своем семейном положении, признаться в участии в протестах 2020 года, расклеивании листовок.

— Я поддерживаю Украину, являюсь противником СВО и не поддерживаю курс нашей страны. Недавно ко мне пришел ученик 9-го класса. Он пришел в военной форме. Мне это не понравилось. Я унижал и оскорблял его в присутствии детей и заставлял снять форму. Я являюсь противником военно-патриотического воспитания детей в школе и в целом курса нашей страны, направленного на патриотическое воспитание детей и молодежи, — вынудили сказать под запись задержанного.

Задержанный в Минске учитель. Март 2024 года. Скриншот видео

Процессуальный статус мужчины неизвестен, как и то, выпустили его на свободу после задержания или нет.

Как выяснила «Медиазона. Беларусь», мужчину зовут Александр Шидловский.