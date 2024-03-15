Украинцы провели контрдиверсионные операции на границе с Беларусью 3 15.03.2024, 11:38

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В том числе в Чернобыльской зоне.

В Украине без предварительного объявления провели контрдиверсионные операции в нескольких районах, сообщает Генштаб ВСУ.

«Поиск диверсионно-разведывательных группировок, вражеской агентуры, блокпосты и внезапные проверки на дорогах — на Киевщине несколько дней проводились контрдиверсионные операции», — говорится в официальном сообщении.

В этих мероприятиях принимали участие подразделения Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Сил территориальной обороны. Операции прошли в четырех районах Киевской области, включая границу с Беларусью — в Иванковском районе и Чернобыльской зоне.