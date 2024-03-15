Момент удара дронов по НПЗ под Калугой показали на видео

Момент удара дронов по НПЗ под Калугой показали на видео5
- 15.03.2024, 11:40
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Взрыв был мощным.
В России пожаловались на очередную атаку на нефтеперерабатывающее предприятие. На этот раз под ударом БпЛА оказалось нефтехимическое предприятие «Первый Завод» в Калужской оласти.
Российские СМИ со ссылкой на свои источники заявляют о том, что под ударом оказалось нефтехимическое предприятие «Первый Завод», специализирующееся на переработке нефти. От границы с Украиной до него – около 300 км.
«Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», – пишут СМИ.
Тем временем в сети появилось видео с моментом прилета.