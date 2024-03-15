Момент удара дронов по НПЗ под Калугой показали на видео 5 15.03.2024, 11:40

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Взрыв был мощным.

В России пожаловались на очередную атаку на нефтеперерабатывающее предприятие. На этот раз под ударом БпЛА оказалось нефтехимическое предприятие «Первый Завод» в Калужской оласти.

Российские СМИ со ссылкой на свои источники заявляют о том, что под ударом оказалось нефтехимическое предприятие «Первый Завод», специализирующееся на переработке нефти. От границы с Украиной до него – около 300 км.

«Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», – пишут СМИ.

Тем временем в сети появилось видео с моментом прилета.