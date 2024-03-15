Пугачева отреагировала на обстрел россиянами Кривого Рога 2 15.03.2024, 11:46

4,868

В эпицентре взрывов оказалась ее знакомая певица.

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и их детьми после полномасштабного вторжения уехала из РФ, отреагировала на видео своей украинской коллеги Наталии Могилевской из Кривого Рога в день российского ракетного обстрела.

Народная артистка Украины должна была давать концерт в городе, однако серия громких взрывов, а впоследствии и попадания в жилые многоэтажки, из-за которых пострадали по меньшей мере 43 человека и погибли пятеро, заставили звезду отменить мероприятие.

Могилевская обнародовала видео с места событий, на котором эмоционально, едва сдерживая слезы, говорила об ужасных взрывах в Кривом Роге. Запись была обнародована на странице певицы в Instagram 12 марта, а через два дня, 14 марта, на него в комментариях отреагировала Пугачева.

«Громкие взрывы прямо сейчас! Концерт не начинаем! Кривой Рог, мы с тобой», – оставила в описании к своему видео Могилевская.

Впоследствии певица обновила информацию и добавила: «Это был прилет в жилую многоэтажку. Наши соболезнования всем пострадавшим».

Под публикацией собралось более тысячи комментариев со словами соболезнования всем, кто пострадал в результате очередного российского террора. Не смогла сдержаться и примадонна.

Алла Пугачева обратилась к своей украинской коллеге: «Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!».