В Беларуси интернет-магазинам разрешат не принимать наличные от покупателей 3 15.03.2024, 11:44

А в законодательстве отдельно пропишут маркетплейсы.

Власти готовят изменения в законодательство, чтобы интернет-магазины не были обязаны принимать наличные. «Возникла потребность, чтобы потребители рассчитывались только в безналичной форме», – заявила на пресс-конференции в Минске представительница МАРТ Инна Гаврильчик. Об этом, по словам чиновницы, попросили сами торговцы, пишет belsat.eu.

Изменения планируются в законе «О защите прав потребителей». Теперь продавец и исполнитель услуги обязаны обеспечить и наличную, и безналичную форму оплаты, а потребитель сам выбирает, как рассчитаться.

«Возникла потребность в том, чтобы потребители рассчитывались только в безналичной форме. Как показывает анализ, подавляющее большинство потребителей рассчитывается в безналичной форме, это проще. Учитывая предложение интернет-торговцев, разработан проект нормы, предусматривающий, что требование об обеспечении двух форм оплаты не будет касаться интернет-магазинов. Если продавец решит, что он принимает только безналичные, это не будет нарушением», – сказала начальник Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

По ее словам, предложение «частично обсуждалось с бизнесом», а тех, кто против этой идеи, «совсем немного».

Чиновница также сообщила, что в законодательстве отдельно пропишут маркетплейсы. Сейчас они формально считаются интернет-магазинами, но на самом деле это просто «агрегатор информации о товаре» и не должен нести обязательства перед покупателем вместо продавца. Маркетплейсы официально признают посредниками.

«Планируется предоставить право агрегатору расторгать договор с недобросовестными продавцами, которые нарушают законодательство о защите прав потребителей, не выполняют обязательства перед потребителем. Агрегатор будет обязан обеспечивать действенную связь между продавцом и потребителем», – отметила Гаврильчик.

Покупатель получит возможность пожаловаться маркетплейсу, чтобы тот, в случае каких-либо проблем, заставил продавца выполнить свои обязательства:

«А если, например, потребитель оплатил через маркетплейс товар, но этот товар продавцом ему не доставлен, то маркетплейс будет возвращать потребителю деньги, а дальше уже со своим партнером-продавцом, пожалуйста, пусть урегулирует этот вопрос».

Она подчеркнула, что это пока только предложение, которое пока даже не обсуждалось с «всеми заинтересованными», поэтому пока не известно, станут ли такие положения нормативными.

Сейчас в Беларуси работают почти 30 тысяч интернет-магазинов, в начале 2021 года их было 25,5 тысячи.