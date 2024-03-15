Появилось видео мощного налета БПЛА на военную авиабазу РФ под Воронежем 1 15.03.2024, 11:57

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После взрывов и стрельбы «загорелось» небо.

Ночью в минувший четверг, 13 марта, в Воронежской области гремели сильнейшие взрывы.

Под удар дронов-камикадзе попал военный аэродром Бутурлиновка.

13 марта власти РФ информировали о налете БПЛА на город Бутурлиновку под Воронежем, передает dialog.ua.

Там всю ночь гремели сильнейшие взрывы, была слышна стрельба.

Вскоре стало известно, что целью удара стал одноименный аэродром, расположенные в 4 км от данного населенного пункта.

Российский Telegram-канал ASTRA тогда сообщал, что на территории авиабазы были найдены обломки БПЛА.

О том, насколько пострадал военный объект ВКС РФ, достоверной информации на сегодня нет. С декабря 2013 года на аэродроме Бутурлиновка размещается 47-й смешанный авиационный полк ВКС РФ.

Основа вооружения данного соединения - фронтовые бомбардировщики «Су-34», их Россия активно задействует в агрессии против Украины.

Судя по кадрам, ПВО РФ работала очень плотно, пытаясь сбить украинские БПЛА.

На видео попал один из прилетов дрона по аэродрому, из-за которого на пару секунд «загорелось» небо.

Власти РФ тогда отмечали, что в результате работы ПВО были повреждены электрические Сети, из-за чего без света остались 15 многоэтажек, свыше тысячи жилых домов и социальные объекты.

Неспокойно было в российской Бутурлиновке также 14-го и в ночь на 15-е марта.

Власти РФ советовали жителям не подходить к окнам из-за угроз атаки БПЛА.