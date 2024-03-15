Габриэлюс Ландсбергис: Белорусские власти наложили санкции на собственный народ 15.03.2024, 11:57

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Габриэлюс Ландсбергис

Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров с территории Литвы.

Запретив ввоз различных товаров из Литвы в Беларусь, белорусские власти наложили санкции на собственный народ, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает BNS.

«Они ввели санкции против самих себя. По-другому я это назвать не могу. Это санкции против собственного народа», — считает Ландсбергис.

По его мнению, запрет на импорт из Литвы в Беларуси отдельных товаров заставит ту часть литовского бизнеса, которая экспортировала свою продукцию в Беларусь, направить ее в другие страны.

«Для нашей экономики, хоть она и небольшая, это средство содействия диверсификации. То есть даже те небольшие группы товаров, которые раньше поступали в Беларусь, мы направим в другие места», — сказал глава литовского МИД.

Напомним, вечером 14 марта Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров с территории Литвы, независимо от страны их происхождения. Это бывшие в употреблении одежда и запасные части к транспортным средствам, шины, алкогольная продукция, продукты питания, строительные изделия и бытовая техника.

Указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Беларуси для личного пользования.

В правительстве пояснили, что введение запретов — ответная мера на действия Литвы. В МИД Беларуси надеются, что такое решение «негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота».

Литва с 1 марта закрыла пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Литовское правительство объяснило это тем, что местные службы ощущают дополнительную нагрузку по проверке и контролю после того, как Польша и Латвия оставили только по одному работающему погранпереходу на границе с Беларусью. Ранее, с 18 августа прошлого года, Литва также закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»).