Китай и Индия спутали карты Кремлю Сергей Романов, planeta.press

15.03.2024, 12:05

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Россия не сторгуется с Глобальным Югом.

Снежный ком потенциальной большой войны между Индией и Китаем катится через череду локальных пограничных конфликтов между странами на протяжении десятилетий. При всей авторитарности индийской власти китайская – откровенно тоталитарна. Но обе страны имеют военные амбиции, подкрепленные экономической мощью и недюжинным человеческим потенциалом. Как и в количественном, так и в качественном измерении.

Территориально-исторические споры – прелюдия к вызревающей битве, когда обе страны делят звание фабрики мира, находясь в статусе ядерных держав. Не закончилась и война России против Украины, на очереди — еще одна точка напряженности. И, казалось бы, Россия заинтересована в увеличении числа конфликтов по всему земному шару по очевидным причинам. Якобы кто-то будет отвлекаться на новые военные очаги и оставит Украину нам на съедение, но нет.

Большая ссора на столь обласканном Россией Глобальном Юге явно выбивает пропагандистские козыри кремлевских «геостратегов».

А относительно Китая Кремль находится еще и в подвассальном положении. После вторжения в Украину России перебирать в поиске полюса силы не приходится. Особенно если Кремлю на Западе противостоят действительно жизнеспособные альянсы демократических государств, территориальные и экзистенциальные противоречия между которыми давно в прошлом.

На фоне глобальной конфронтации между Китаем и США Индия предсказуемо выбирает сторону вторых, что ставит под сомнение вопрос «нейтральности» Нью-Дели в вопросе российско-украинской войны. Россия ввиду наложенных на нее санкций, да еще и с успешными атаками на ее нефтегазовую инфраструктуру – так себе партнер. Который в случае обострения конфронтации с Китаем, очевидно, займет сторону именно Пекина. Держать нейтралитет касаемо далекой Украины теперь совершенно не принципиально.

Зато обостряется необходимость защиты собственного суверенитета. И здесь можно положиться на Запад. Индия, как важная часть Глобального Юга, переведет экономику на военные рельсы – а это значит, экономическая активность в регионе не будет распространяться на страну с колоссальным человеческим и военным ресурсом. Тут уже не до торговли – привет северо-восточному соседу.

Самое время сближаться с США и другими западными странами. И в Индии отнюдь не диктатура, а очень даже фасад электоральной демократии. Там имеют все основания ждать оружия, инвестиций и дальнейшего развития торговли с «ненавистным» Западом.

Россия же теряет рынок сбыта, надежного партнера и просто клиента, который получал энергоресурсы.

Оборонное сотрудничество уже трещит по швам. Не зря индийцы отказываются от сделок по приобретению российской военной авиации, оружия в принципе и, собственно, и без того дешевой нефти.

Свято место пусто не бывает. Последнее вместо России в Индию будут с удовольствием поставлять США, Катар, Саудовская Аравия и Турция тире Азербайджан.

Потому что водиться с такими «союзничками», как Россия – себе дороже. Партнеры так себе, да и не защитят. Пусть в Индии обратятся за подобностями к армянским пока еще участникам ОДКБ.

Сергей Романов, planeta.press