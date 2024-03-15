Рядом с центром Минска продается двушка со стильным ремонтом 15.03.2024, 12:10

У метро и кинотеатра.

Недалеко от центра, рядом с университетом и кинотеатром «Октябрь» продается двухкомнатная квартира. В ней сделана небольшая перепланировка, которая подарила больше пространства и отличный современный ремонт. Тут обустроены кухня, гостиная, спальня с гардеробной, пишет realt.by. Посмотрите, как здорово обыграли обычную хрущевку.

Дом располагается на улице Богдана Хмельницкого, 4. Это пятиэтажка 1963 года постройки. Тут продается двушка на четвертом этаже. Она занимает 42,27 м², кухня — 5,76 м². В доме была сделана небольшая перепланировка: владельцы убрали коридор, чтобы увеличить размеры гостиной.

Внутри сделан хороший и современный ремонт. Между гостиной и прихожей нет перегородок. У дальней стены разместились стеллаж и шкаф. Напротив располагается балкон. У окна организовано рабочее место. Сам балкон застекленный, отделан вагонкой.

За одной раздвижной дверью находится кухня. Тут есть вся необходимая бытовая техника. Подоконник решено было сделать более широким, чтобы он заменил обеденный стол. Так получилось рационально использовать пространство небольшой кухни.

За второй дверью в гостиной спряталась спальня с гардеробной, что расположилась на месте кладовки.

Санузел в квартире совмещенный. Тут поместилась и стиральная машина.

Рядом с домом располагается БНТУ, кинотеатр «Октябрь», а главное — станция метро «Академия наук».

Квартира обойдется в 82 тысячи долларов. Метр — 1 940 долларов.