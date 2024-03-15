«Путину скоро конец»: партизаны устроили смелую акцию под Москвой 15.03.2024, 12:11

1,634

И предупредили Росгвардию.

Активисты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» «включились» в избирательный процесс на территории РФ. В первый день так называемых «выборов президента РФ» в одном из подмосковных городов они расклеили антипутинские листовки.

Эти листовки призывают россиян не ходить на псевдовыборы, предупреждают причастных к их организации об ответственности и анонсируют «конец Путину».

Фото из Красногородска Московской области появились в Telegram-канале движения.

Одной из целей, которую преследовали активисты, было убедить россиян не создавать для кремлевского режима картинку высокой явки и не легитимизировать «переназначение» действующего президента РФ Владимира Путина участием в «выборах».

Листовки с таким призывом утром в первый день «голосования» увидели жители города Красногородск Московской области.

«Мы призываем местных жителей не поддерживать псевдовыборы. Реальные выборы при режиме Путина – невозможны. Вы должны понимать, что власти уже сделали выбор вместо вас! Результаты уже давно известны. Только вы сможете это исправить! Не ходите на выборы, не помогайте пропагандистам создавать красивую картинку для телевизора. Будущее вашей страны – только в ваших руках!» – обратились в «Атеш» к россиянам.

Отдельное послание активисты оставили тем, кто принимает участие в фальсификациях так называемого «волеизъявления» в РФ. В числе тех, кому стоит ожидать расплаты – росгвардейцы.

«Нам уже известны имена, адреса проживания всех причастных к организации бутафорных выборов. Вскоре они все ответят за свои поступки», – заявили в «Атеш».

Также активисты воспользовались случаем, чтобы напомнить россиянам, что Путину «скоро конец».