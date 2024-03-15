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В Бресте два водителя устроили боксерский поединок прямо на дороге

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  • 15.03.2024, 12:17
  • 1,944
В Бресте два водителя устроили боксерский поединок прямо на дороге

Видео.

Очередной дорожный конфликт закончился дракой на дороге. Снятое очевидцем видео инцидента опубликовал 15 марта телеграм-канал «Брест. Главное!».

В ролике видно, как два автомобиля, один из которых такси, перегородили дорогу перед светофором вблизи Воскресенского собора на улице Московской. Оба водителя вышли на дорогу, встали в боксерские позы и начали обмениваться ударами.

Что стало причиной конфликта — неизвестно.

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