Белорус вез крупную сумму валюты через границу 2 15.03.2024, 12:21

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Его оштрафовали, а деньги изъяли.

Суд Московского района Бреста вынес приговор местному 23-летнему жителю по делу о покушении на незаконное перемещение через границу крупной суммы в валюте. Он признан виновным.

Как сообщили в прокуратуре со ссылкой на материалы дела, мужчину задержали в декабре 2023 года. По просьбе третьего лица он перевозил 65 тыс. евро через пункт пропуска «Варшавский мост». Целью было приобретение автомобиля.

«Для сокрытия перемещения обвиняемый раздал своим четырем попутчикам по 9 тыс. евро, а остальные оставил себе, в том числе спрятал деньги под ремень штанов. При проведении операций таможенного контроля перемещаемые фигурантом уголовного дела и пассажирами средства обнаружены и изъяты», – говорится в сообщении.

Суд постановил назначить обвиняемому штраф в размере 550 базовых величин (22 тыс. рублей). Кроме того, деньги сверх суммы в 10 тыс. долларов в эквиваленте, были конфискованы в доход государства.

Напомним, без декларирования через границу можно перевозить наличные деньги на сумму не более 10 тыс. долларов в эквиваленте.