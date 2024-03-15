Forbes: Войска РФ пошли на отчаянный шаг 15.03.2024, 12:23

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Любая вменяемая армия сделала бы по-другому.

Российская промышленность производит около 30 БМП в месяц. При этом потери с 14 февраля по 14 марта составили 200 БМП, что является проблемой для оккупантов. Поэтому ВС РФ приходится экспериментировать с техникой. Об этом сообщает Forbes.

Кремль снимает с хранения старые БМП. Минимально их восстанавливает и отправляет на фронт — это еще дает 50 машин в месяц. Но даже огромные советские запасы имеют тенденцию к исчерпанию. Россия имеет, вероятно, тысячи БМП на складах, но значительно меньшее количество вообще пригодно к восстановлению. С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли 3500 БМП.

Из-за этого россияне начали экспериментировать. Украинский оператор беспилотников Kriegsforscher говорит, что на фронте начали появляться самодельные БМП. В частности устаревшие Т-62 переделываются под боевую машину пехоту путем демонтажа башни. Так же делается и с инженерными БТС-2. Свободное место используют для перевозки вражеской пехоты.

Этот вариант не самый плохой, пишут в издании, потому что Т-62 хоть и не планировался как БМП, но имеет 100-мм стальной брони в некоторых участках. Не зря так же сделали и в Украине, когда создавали БМПТ-62. С трофейного Т-62 снимали башню и делали другую технику.

Худшими вариантами для ВС РФ являются переделанные тягачи МТ-ЛБ или китайские гольф-кары Desertcross-1000 без какой-либо защиты. Машины действительно используются на линии фронта. Любая «вменяемая армия» поручила бы штурмовые действия БМП. Но в РФ используют гольф-кары, а экипажи в них горят, подрываются на минах и могут быть обездвижены снайперской винтовкой.

«У России все еще больше танков, боевых машин, артиллерии и, что самое важное, боеприпасов, чем у Украины. Но россиянам становится все труднее полностью оснастить все свои фронтовые полки и бригады, поскольку их потери опережают как новое производство, так и возвращение старого оружия с длительного хранения», — резюмировал автор.