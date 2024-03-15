Человек с уникальным IQ найдет голубя за 10 секунд: головоломка для особенных 6 15.03.2024, 12:31

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Во время выполнения задания не попадите в две «ловушки».

Весенние загадки про птиц для детей и взрослых сейчас очень актуальны - весна наступила, и самое время работать над своей физической и умственной формой.

Люди с уникальным IQ (коэффициентом интеллекта) смогут справиться с весенней визуальной головоломкой-загадкой, на которой изображены деревья, которые цветут, всего за 10 секунд. Именно за это время на головоломке нужно заметить хорошо замаскированного голубя, пишет УНИАН.

Главные «ловушки» задания такие:

можно залюбоваться цветущими деревьями;

птица может слиться с тем, что ее окружает.

Обратите на это внимание и не допускайте таких ошибок.

Приступайте к работе только после того, как полностью сконцентрируетесь, и будете готовы запустить секундомер.

Если вы засмотрелись на зелень и проиграли, не расстраивайтесь - повторите попытку, но не наступайте на те же грабли. Просто внимательно и очень быстро «просканируйте» изображение.