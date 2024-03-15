«Это уже не ДРГ, идет рубилово»: в Z-каналах растет тревога из-за боев под Белгородом 4 15.03.2024, 12:35

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иллюстративное фото

Пропагандисты начали паниковать из-за наступления добровольцев.

В российских Z-каналах нарастает тревога из-за прорыва в Белгородскую область «Русского добровольческого корпуса» (РДК), Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона».

Вечером 14 марта они массово начали жаловаться на то, что бои идут очень серьезные, передает Диалог.UA.

Ультраправый ресурс «Сварщики» сообщил, что бои в приграничье Белгородчины очень жесткие.

Рассказы Минобороны РФ и пропаганды о том, что идут ограниченные столкновения с ДРГ, по всей видимости, не соответствуют действительности.

«Наши источники на местах докладывают из Белгородчины: у нас на границе настоящие общевойсковые бои, тяжелые бои. Со стороны противника упоротые и хорошо подготовленные войска, а также наемники. Пока справляемся, но не стоит недооценивать ситуацию, это уже не ДРГ», — написал российский Z-канал.

Тревожно стало российскому военному Егору Гузенко (Тринадцатый), который недавно симулировал свою смерть для увеличения числа подписчиков.

Он пишет о «рубилове» на границе. «В Белгородской области идут тяжелые бои, с использованием техники и авиации. Это уже не пресловутая «ДРГ». Это вполне серьезное рубилово», — написал оккупант РФ на своем канале в Telegram.

Отметим, что операция РДК, Легиона и «Сибирского батальона» началась в ночь на 12 марта. Российские ополченцы начали прорывать границу в Белгородской и Курской областях РФ.

Очень жесткие бои продолжаются уже три дня. Мирное население приграничных российских районов спасается бегством.