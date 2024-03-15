«Реальность, офигеть!»: Белорусы поделились урожаем мартовских лисичек 1 15.03.2024, 12:41

Где нашли?

Одна из белорусок в своём аккаунте в TikTok опубликовала видео, где показала... лисички. Однако многие пользователи не нашли в этом ничего удивительного и написали, что они просто «перезимовали и оттаяли», пишет telegraf.news.

«Лисички в Кобринском районе 13 марта 2024 года. Реальность, офигеть», — сказала на видео девушка, держа в ладони небольшую горстку «весенних» грибов.

Некоторые белорусы в правдивость происходящего не поверили: «Ага, и трава зелёная». На что автор ответила:

«Посмотрите другие видео с ними. Ну или можете дальше не верить, мне всё равно».

Кто-то из пользователей нашёл причину в радиации, пожелав белоруске «приятного аппетита».