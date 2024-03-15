Reuters: Трамп тайно поручил ЦРУ дискредитировать Китай 3 15.03.2024, 12:43

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Фото: Susan Walsh / AP

Стали известны подробности.

Президент США Дональд Трамп во время своего президентства поручил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) запустить тайную кампанию по дискредитации правительства КНР в китайских социальных сетях, рассказали Reuters бывшие чиновники, осведомленные об операции спецслужбы.

По их словам, ЦРУ создало небольшую команду, которая с помощью поддельных аккаунтов в соцсетях Китая распространяла негативные материалы о Си Цзиньпине и его правительстве, одновременно передавая их зарубежным новостным агентствам.

В частности, сотрудники ЦРУ продвигали в социальных медиа утверждения о том, что высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая (КПК) прятали за границей добытые нечестным путем деньги. Также они называли проект Си Цзиньпина «Один пояс — один путь» «коррумпированным» и «расточительным».

При этом распространяемая спецслужбой информация была основана на фактах, хотя и публиковались с фальшивых учетных записей в соцсетях, отмечают источники Reuters. Эти усилия должны были вынудить власти Китая тратить больше ресурсов на ограничения интернета. «Мы хотели, чтобы они гонялись за призраками», — сказал один из собеседников агентства.

Операция ЦРУ, начатая в 2019 году, была ответом на усиление глобального влияния Китая, говорят источники. По их словам, кампания была нацелена на общественное мнение не только в Китае, но и в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной части Тихого океана.

Тайные операции позволяют США внедрять свои идеи в странах, где цензура может помешать обнародованию информации или аудитория — не поверить заявлениям американских властей, отметил политолог из Университета Джорджии Лох Джонсон. При этом подобные операции могут подвергнуть опасности диссидентов и оппозиционные группы, критикующие Китай, а также независимых журналистов, которые могут быть ложно представлены как агенты ЦРУ, отметил профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид.

Представитель МИД Китая заявил, что новости об операции ЦРУ подтверждают, что правительство США использует «пространство общественного мнения и платформы социальных медиа в качестве оружия для распространения ложной информации и манипулирования международным общественным мнением». В ЦРУ отказались комментировать эту информацию.