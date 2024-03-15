Могут ли в Беларуси оштрафовать, если ребенок плачет по ночам? 19 15.03.2024, 12:50

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На вопрос ответили в Минском городском жилищном хозяйстве.

Минчанин рассказал газете «Аргументы и факты» о том, что его маленький ребенок часто плачет, и спросил, могут ли его за это оштрафовать. На вопрос ответили в Минском городском жилищном хозяйстве.

«У нас маленький ребенок. Часто плачет. Это может быть и днем, и ночью. Соседи недовольны и грозят штрафом. Правомерно ли это?» — поинтересовался мужчина.

Нет, шум из-за маленького ребенка — это жизненная ситуация. Поэтому никакого административного нарушения здесь быть не может, уточнили в Минском городском жилищном хозяйстве.

Но коммунальники напомнили, что, согласно Правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений (постановление Совмина от 21.05.2013 № 399), с 23.00 до 07.00 не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум. Так, в это время нельзя играть на музыкальных инструментах, громко разговаривать, петь, выполнять бытовые (ремонтные) работы, проводить погрузку-разгрузку, громко хлопать дверьми и др.

В соответствии с ч.1 22.12 КоАП совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или создающих вибрацию и шум, в период с 23 до 7 часов влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.