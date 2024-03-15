«Белпочта» установила спецоборудование во всех отделениях 2 15.03.2024, 13:10

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Что произошло?

«Белпочта» оснастила все отделения считывателями ID-карт. Об этом сообщила гендиректор предприятия Светлана Юркевич. Также функция считывания карт встроена в аппаратные программы комплекса «Мобильный почтальон».

«С помощью ID-карт наши клиенты могут получить все необходимые услуги, которые требуют идентификации клиента, в том числе почтовые отправления, почтовые денежные переводы, выплату пенсий и пособий в объектах почтовой связи и вне объектов, а также при предоставлении услуг с использованием «Мобильного почтальона», – сказала Юркевич в интервью БелТА.

Среди других новшеств она анонсировала внедрение мест самообслуживания для отправки посылок.

«Ближайшими целями в области цифровых услуг и сервисов являются внедрение мест самообслуживания SmartBoх, обеспечивающих возможность самостоятельного оформления (через интернет-портал или мобильное приложение) и сдачи оформленных отправлений в организованных для этого местах. SmartBoх подразумевает под собой выполнение ряда действий, минуя отделение почтовой связи, для отправки почтовых отправлений: клиент оформил посылку, пришел в оборудованное место, считал QR-код с экрана телефона, напечаталась этикетка на клейкой ленте для почтового отправления, и останется только опустить отправление в специальный ящик устройства», – сказала она.