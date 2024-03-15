Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия 2 15.03.2024, 13:11

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Это будет очень красивая картина.

Прорыв российскими добровольцами границы, заход в РФ и продолжающиеся бои на территории государства-агрессора являются проявлением исторической справедливости, ведь Россия получает то, что хотела создать в Украине, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Все это уже происходит в России, но только в двух областях. Хотелось бы, чтобы вся территория «попробовала» ту войну, которую они принесли на нашу землю», – сказал он в комментарии «24 Каналу».

Представитель ОП говорит о том, что россияне до сих пор не понимают логической связи между тем, что они сделали в Украине, и тем, что сейчас происходит на их территории и не осознают, что это решение диктатора Владимира Путина привели к тому, что им приходится бегать в укрытие.

Говоря о ситуации на фронте, он пояснил, что Украине нужны соответствующие инструменты, количественные показатели определенных видов оружия.

«Надо убрать ключевой фактор доминирования России, который позволяет продвигаться, – это тактическая авиация. Как только это изменится, а количество российских потерь быстро будет нарастать, – все это абсолютно точно приведет к обвалу линии фронта», – сказал собеседник.

Он уверен, что это приведет к тому, что население различных российских регионов с оружием в руках и ненавистью к путинской элите будет бежать к ключевым центрам принятия решений и задавать определенные вопросы.

«Это будет очень красивая картинка. То, что мы увидим в Москве – это будет 1991 или 1993 года, но масштабировано. История всегда идет по спирали. Они зашли на территорию Украины и зайдут в Москву своими же людьми с танками, которые будут спрашивать, почему мы получили то, что получили», – добавил Подоляк.