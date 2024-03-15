Исчезновение генерала Герасимова Райнер Сакс, Postimees

15.03.2024, 13:17

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Заявление Путина обнажило его слабые места.

Вчера появилась дополнительная информация об атаках дронов в России в ночь на 13 марта. Согласно данным, Служба внутренней безопасности Украины провела три успешных атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы – в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (под Санкт-Петербургом). Кроме того, атаке подвергся военный аэродром под Воронежем. В близких к Украине районах России дроны летают постоянно. Также вчера один из них попал в здание регионального управления ФСБ в Белгороде.

Заявление Путина

Владимир Путин усердно работает над коммуникацией, чтобы убедить своих граждан в способности российского государства успешно вести войну. Он больше не говорит о деятельности российских войск на фронте, игнорирует атаки беспилотников в России и пытается рассматривать ситуацию на более широком стратегическом уровне. Вчера в одном из своих заявлений он упомянул, что Россия технически готова вести ядерную войну с США и что прибытие американских войск в Украину будет означать серьезную эскалацию конфликта.

Эту речь Путина следует рассматривать как прямое отражение подхода западных СМИ к проблемам России в последние недели. Поскольку благодаря не очень умной утечке пресса освещала действия США по предотвращению применения ядерного оружия осенью 2022 года, это дало России хороший контекст для того, чтобы снова использовать ядерный шантаж в своей деятельности по оказанию влияния.

Путин связывает ядерную угрозу с возможной переброской войск в Украину – вопрос, в связи с которым поддерживающие Украину занимали самые разные позиции, вплоть до достаточно испуга. Однако этим заявлением Россия фактически показывает свои слабые стороны. Конкретное заявление само по себе реактивное, а не проактивное, и полностью привязано к Украине. Другими словами, этот текст сигнализирует о том, что Россия сосредоточила все свои силы в Украине.

Влияние дронов на выборы

Русский добровольческий корпус пытается усилить психологическое давление на российское население. Вчера волонтеры заявили, что намерены атаковать военные объекты российской армии в городах Курске и Белгороде, из-за чего жителям настоятельно рекомендуется покинуть город. Жители этих городов вряд ли бросятся прочь. Но это определенно вызов для российских властей.

Сегодня вечером об атаках дронов сообщили из Курской и Белгородской областей. Удары украинских дронов были точными по избранным целям, но эти летные средства не летают массово над Россией. Несмотря на это, Украина добилась того, что в городах к югу и западу от Москвы часто звучат сигналы тревоги, так что можно составить представление о том, как могут выглядеть дни выборов в ближайшие выходные. Такая ситуация может стать причиной того, что люди не примут участия в выборах.

Низкая явка избирателей – это небольшая неудача для Путина, но не провал. Эти атаки дронов не могут спровоцировать какой-либо серьезный политический кризис. В своем официальном сообщении Украина утверждает, что не пытается повлиять на выборы в России, поскольку такого процесса на самом деле не существует, а просто они атакуют важные с военной точки зрения объекты.

Проблемы с Добровольческим корпусом

Полномасштабная проверка боеготовности армии проходит в Беларуси начиная с 11 марта. Это сопровождается учениями резервистов. Глава Беларуси реагирует на возросший в регионе уровень вероятности угроз, который сопутствует российским выборам президента. Потенциальная эскалация конфликта в Беларуси также оказала бы беспокоящее воздействие на предвыборную атмосферу в России.

Русский добровольческий корпус вчера продолжил публиковать в социальных сетях посты, в которых рассказывают о продолжении своей деятельности на территории России. Они действуют непосредственно в зоне вдоль государственной границы, и, судя по всему, очень небольшими группами. Несмотря на это, российским подразделениям не удалось их выгнать, поскольку они не могут подавить артиллерию и беспилотники нападающих.

В российских социальных сетях появилась информация о том, что российское военное командование поставило на охрану государственной границы подразделения, состоящие из призывников. Пока рано делать какие-то большие выводы, но складывается предварительное впечатление, что у России нет на этом направлении резервов боеспособных подразделений, состоящих из мобилизованных или профессиональных военнослужащих, что может свидетельствовать о том, что все сформированные резервы отправляются непосредственно на войну в Украине.

Один из каналов в российской социальной сети опубликовал обнаруженный вышедший в России официальный документ, в котором вместо начальника штаба генерала Герасимова документ подписал некий генерал-полковник (трехзвездный генерал) Виктор Познихир. Это не обязательно означает отставку начальника Генштаба, дело может быть и в его временном отсутствии.

Здесь интересно, что генерала Герасимова не видели на публике с тех пор, как украинские ракеты атаковали здание штаба Черноморского флота и штаб военного времени в Крыму. Тогда ходили слухи, что в это же время в Крыму находился генерал Герасимов. Командующий Черноморским флотом, который, как предполагалось, был тяжело ранен, после этого на публике не появлялся. Недавно командующий Черноморским флотом был уволен и заменен новым.

Ночные атаки

Сегодня ночью российская армия несколькими волнами атаковала различные регионы Украины с помощью 36 иранских беспилотников. Украинской ПВО удалось сбить только 22 дрона. Российские атаки в прифронтовых и приграничных районах оставляют украинским ПВО меньше времени на реагирование. Сообщений о крупных попаданиях пока не поступало.

На фронтах русская армия продолжала наступление на прежних основных направлениях и с обычной интенсивностью.

– В районе Сватово и Северодонецка российская армия пытается активизировать удары в направлении города Купянска. Наиболее активные атаки осуществлялись в направлении города Лиман. Существенных изменений в ситуации нет.

– Российские части в районе Бахмута действовали не очень активно и производили незначительные разведывательно-боевые действия.

– Наиболее активные атаки российской армии продолжались к западу от Авдеевки и Марьинки. Российские атаки наиболее активны к югу от Марьинки, где они уже несколько недель пытаются захватить Новомихайловку и другие близлежащие села. Есть сообщения о незначительных корректировках позиций, однако они еще неустойчивые.

– На Южном фронте российские части пытаются продолжить наступление в районе Токмака, но пока не смогли продвинуться в селах Работино и Вербовое. На восточном берегу Днепра российские войска предприняли две небольшие попытки атаковать украинские позиции, но потерпели неудачу.

Командование Южного фронта Украины сообщило, что разведывательная группа российской армии попыталась высадиться в районе Антоновского моста (на северной окраине города Херсона), но была разбита. Эта атака очень похожа на мероприятие в рамках российской предвыборную кампанию. Единственной задачей такой группы было бы поднять на некоторых домах российский флаг, за чем последовала бы информационная кампания.

Райнер Сакс, Postimees