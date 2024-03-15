ГАИ Беларуси объявила декаду «профилактики» на дорогах в двух областях 3 15.03.2024, 13:41

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Где и кому приготовиться?

Госавтоинспекции двух областей Беларуси запланировали очередные акции, которые направлены на предупреждения инцидентов на дороге. В период с 15 по 24 марта особенно внимательным нужно быть водителям, пешеходам и велосипедистам. Об этом рассказали в официальных соцсетях двух ведомств, пишет telegraf.news.

В Могилёве проверят «уязвимые участки» на дорогах

В Могилёве акция направлена на «профилактику дорожно-транспортного травматизма у детей». Кроме того, под пристальное внимание ГАИ во время декады — с 15 по 24 марта — должны попасть наиболее «уязвимые участки» на дороге, сообщили в официальном Telegram-канале УВД Могоблисполкома.

Сотрудники ДПС напомнили, что при перевозке детей нужно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помимо этого, не забывать о гаджетах, которые во время движения лучше отложить в сторону.

ГАИ предупредила, что детям до 14 лет запрещено ездить по дороге на велосипеде, если рядом нет взрослых. А для того, чтобы перейти на другую сторону, нужно слезть и сделать это пешком.

На Минщине пройдёт «массированная отработка» автодороги

Госавтоинспекция Слуцкого района запланировала провести с 15 по 18 марта «массированную отработку» автодороги Р-23 Минск – Микашевичи. Поводом для этого стали ДТП со смертельным исходом на участке в 2024 году.

Пристальное внимание ГАИ будет направлено на скоростной режим, правильную перевозку пассажиров, а также на пешеходов, которые не соблюдают ПДД. Кроме того, быть начеку стоит велосипедистам и тем, кто ездит на самокатах, рассказали в УВД Минского облисполкома.