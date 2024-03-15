ISW: Наступление добровольцев поставило Кремль перед сложным выбором 15.03.2024, 13:26

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При каждом варианте Россию ждут серьезные потери.

В Минобороны РФ подтвердили тот факт, что «диверсанты» прорвались на территорию Курской и Белгородской областей, а также рассказали о стрелковом бое в Теткино, Козинке и Сподарюшино.

Аналитики из Института изучения войны ISW решили проанализировать ситуацию с рейдами добровольцев на территории России.

Накануне Z-каналы стали утверждать, что украинский вертолет совершил посадку в районе Козинки, высадив десант.

Некоторые российские военкоры до сих пор не могут понять, как на третий год войны граница с Украиной остается открытой для «диверсантов». Военкоры призывают Кремль отодвинуть границу от РФ на расстояние в 40 км.

Еще ряд Z-патриотов высказали недоумение, почему до сих пор нет нормальных оборонительных сооружений или хотя бы баррикад на границе с Украиной.

Аналитики из ISW считают, что Кремлю приходится балансировать между репутационными издержками признания того, что «диверсанты» иногда могут заходит на территорию РФ и проводить эффективные рейды, и ресурсными издержками выделения дополнительных сил и техники для защиты своих границ на востоке.

Как в 2023, так и в 2024 году Кремль пока не способен защитить граждан своей страны от вторжения. Российское информационное пространство пребывает в некой «невралгии» из-за таких вот рейдов со стороны добровольцев.

Еще летом 2023 года ультранационалисты подвергли критике Минобороны РФ из-за неспособности защитить россиян внутри своей же страны.

С тех пор Кремль расправился с жалобами российского информационного пространства на Минобороны РФ, активно подвергая цензуре некоторых маргинальных и экстремистских военкоров посредством арестов или других мер, поощряя самоцензуру и подчинение среди оставшихся военкоров.

Сейчас реакция Z-блогеров пока не такая яркая, как в 2023 году. Они раскритиковали реакцию России на события от 12 марта 2024 году, но уже не стали осуждать Минобороны РФ.