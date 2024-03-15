В Ошмянах судили мать восьмерых детей 15.03.2024, 13:58

За подписки в Instagram.

Мать восьмерых детей из Ошмян судили за подписки на «экстремистские» каналы. Постановление по ее административному делу было опубликовано в Банке судебных решений. Внимание на это обратил телеграм-канал «Право имеют».

Заседание прошло 22 февраля. Женщина на рассмотрение дела прийти не смогла, так как находится в декрете и воспитывает восемь несовершеннолетних детей.

Протокол на женщину составил сотрудник милиции. Как указано в постановлении, многодетная мать была подписана в Instagram на «экстремистские» каналы.

Суд признал ее виновной в хранении с целью распространения «экстремистских» материалов и назначил 25 базовых величин штрафа (1000 рублей). У нее также конфисковали мобильный телефон.