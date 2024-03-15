Добровольцы предупредили о массированном ударе по Белгороду через час 2 15.03.2024, 14:03

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Местных жителей призвали немедленно пройти в укрытия.

Российские добровольцы, вовлеченные в операции по прорыву границы РФ, обратились со срочным сообщением. Они анонсировали массированный обстрел Белгорода через час.

Об этом сообщает «Русский добровольческий корпус» (РДК).

«Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течении ближайшего часа будет произведен массированный удар по военным объектам в городе Белгород», - говорится в сообщении.

Добровольцы призвали местных жителей немедленно пройти в укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки.