Ребенка убитой в Германии украинки нашли живым 15.03.2024, 14:15

Загадочно исчезнувшая девочка находилась у двоих мужчин.

Германские следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.

Об этом сообщает Schwetzinger Zeitung.

Издание сообщает, что полиция арестовала двух человек. Они могут быть причастны к убийству в германском городке Хоккенхайм. Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Они были доставлены в суд 14 марта, а затем в исправительные учреждения.

Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, тест подтвердил, что это действительно младенец 27-летней убитой украинки.

После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи. Мать убитой украинки – 51-летнюю Марину Стеценко пока так и не нашли, сообщает издание.