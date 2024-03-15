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Сотни мигрантов штурмовали границу Беларуси и Польши

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  • 15.03.2024, 14:23
  • 7,156
Сотни мигрантов штурмовали границу Беларуси и Польши

Польские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения.

За последние два дня, 13 и 14 марта, польская пограничная охрана зарегистрировала 200 попыток мигрантов нелегально перейти границу со стороны Беларуси.

Происшествия зафиксированы на участках четырех застав. Также польские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлено, как мигранты перекидывают горящие ветки через забор.

Литовские пограничники за 14 марта не зафиксировали попыток нарушения границы, а латвийские сообщили о 32 попытках.

Мигранты на границе Беларуси и ЕС активизировались с улучшением погоды. Если в январе Литва, Латвия и Польша сообщали о минимальном числе нарушителей, а нередко в течение дня не наблюдалось ни одной попытки, то в последние недели перейти границу ежедневно пытается более 100 человек.

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