Сотни мигрантов штурмовали границу Беларуси и Польши 7 15.03.2024, 14:23

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Польские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения.

За последние два дня, 13 и 14 марта, польская пограничная охрана зарегистрировала 200 попыток мигрантов нелегально перейти границу со стороны Беларуси.

Происшествия зафиксированы на участках четырех застав. Также польские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлено, как мигранты перекидывают горящие ветки через забор.

Литовские пограничники за 14 марта не зафиксировали попыток нарушения границы, а латвийские сообщили о 32 попытках.

Мигранты на границе Беларуси и ЕС активизировались с улучшением погоды. Если в январе Литва, Латвия и Польша сообщали о минимальном числе нарушителей, а нередко в течение дня не наблюдалось ни одной попытки, то в последние недели перейти границу ежедневно пытается более 100 человек.

W ostatnich 2 dniach (13 i 14.03) na granicy z Białorusią 🇧🇾odnotowano 200 prób nielegalnego przedostania się do Polski🇵🇱. Zdarzenia miały miejsce w rejonie #PSGBiałowieża, #PSGDubiczeCerkiewne, #PSGKrynki oraz #PSGCzeremcha. pic.twitter.com/F0cNLN4Cbn — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 15, 2024