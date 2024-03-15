Председатель Европейского совета Шарль Мишель потроллил Путина 1 15.03.2024, 14:24

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Шарль Мишель

Фото: EPA

Политик опубликовал саркастический пост.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель опубликовал в соцсети Х саркастический пост о президентских выборах в России.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора», — написал он.

Президентские выборы в России начались сегодня и продлятся до 17 марта.

В них принимают участие четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков.

Соперники Путина отказались от его критики в ходе предвыборной кампании. Ни одного представителя оппозиции или кандидата с антивоенной позицией российский ЦИК до выборов не допустил.