Украинский БМП Bradley разнес в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой

Украинский БМП Bradley разнес в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой1
- 15.03.2024, 14:38
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Видеофакт.
Украинский экипаж американского БМП M2A2 Bradley в ближнем бою уничтожил российский БТР-82А под Авдеевкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях.
«А вот как выглядела вчерашняя утилизация российского БТР-82А под Авдеевкой с места командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина выскочила из засады и с небольшого расстояния в несколько десятков метров размотала вражескую технику в ближнем бою. Bradley продолжает показывать себя как одна из самых лучших машин на войне!», - отмечает автор публикации.