закрыть
15 марта 2024, пятница, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский БМП Bradley разнес в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой

1
  • 15.03.2024, 14:38
  • 4,410
Украинский БМП Bradley разнес в ближнем бою российский БТР-82А под Авдеевкой

Видеофакт.

Украинский экипаж американского БМП M2A2 Bradley в ближнем бою уничтожил российский БТР-82А под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях.

«А вот как выглядела вчерашняя утилизация российского БТР-82А под Авдеевкой с места командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина выскочила из засады и с небольшого расстояния в несколько десятков метров размотала вражескую технику в ближнем бою. Bradley продолжает показывать себя как одна из самых лучших машин на войне!», - отмечает автор публикации.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров