Непотопляемый авианосец? 3 Anti-Colorados, Defence-Line

15.03.2024, 14:52

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В НАТО трезво и без рефлексии отреагировали на «сумасшедшего Ивана».

Европейская пресса пишет о том, что Россия заметно активизировалась на северном фланге НАТО, а именно – на Балтике. РФ устроила карусель с участием тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 и тактических, многофункциональных самолетов Су-30СМ, Су-31 и Су-35С. При этом, тактические самолеты отрабатывали дозаправку в воздухе и скорее всего, в первую очередь это касается Миг-31, которых у лаптей не очень много, а именно эти машины были из той группы, которая способна нести ракеты Кинжал. Их еще меньше и обычно они базируются в двух локациях, далеко от Балтики. Ну а сюда их пригнали для того, чтобы самолеты НАТО, вылетевшие на перехват этой авиационной группировки, увидели Кинжалы, подвешенные под сушками.

Случись это пару лет назад, уже разразилась бы паника, но сейчас уже не та ситуация, и скорее всего, хорошо исследованные, почти целые Кинжалы, перехваченные ВСУ, хорошо изучены в деталях и эффективное лекарство от них уже приготовлено. Поэтому никакого ажиотажа не случилось, а сопровождающие вели себя спокойно, в стиле: Кинжалы, так – Кинжалы. В общем, встреча самолетов прошла в «рабочей обстановке» мол, хотите стрелять – стреляйте, а мы вас – валим.

Ну а западные наблюдатели говорят о том, что подобные экзерсисы со стороны лаптей ожидались уже давно, поскольку Швеция, только что вступившая в НАТО, не собирается сидеть сложа руки и ждать у моря погоды, чтобы мимо проплыл труп врага, а сразу включилась в активную работу по усилению группировки войск, расквартированной на острове Готланд. Поскольку он довольно массивный и находится аккурат посреди моря, то он с давних пор имеет ключевое и безусловно – стратегическое значение. Во время холодной войны Швеция на постоянной основе держала там довольно крупный контингент, но после ее окончания стала выводить оттуда как личный состав, так и технику, а к 2005 году, остров был полностью демилитаризован.

Все изменилось в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Тогда еще нейтральная Швеция справедливо решила, что раз уж Москва решилась захватывать чужие территории, то первое, что она может сделать в балтийском регионе – захватить остров, чтобы получить стратегическое преимущество. Шведы видели, как лапти стремительно милитаризировали некогда курортный Крым и поняли, что с Готландом может произойти ровно тоже самое. Они понимали, что если Путин решится захватывать страны Балтии, то для осуществления такого плана, в первую очередь надо захватить Готланд, чтобы установить на нем системы ПВО и противокорабельные комплексы.

В связи с этим, Стокгольм стал формировать войсковую группировку, для отправки ее на Готланд. И вот в 2018 году там высадился пехотный полк, механизированный батальон, с тяжелыми танками Leopard 2 и легкими танками своего производства CV90, которые находятся на рубеже танков и бронемашин. В зависимости от комплектации, машина легко переходит как в одну, так и в другую категорию. Кроме того были развернуты и некоторые другие подразделения, очевидно – связи, ПВО и чего-то подобного.

Еще до вступления в НАТО, Швеция инвестировала не менее 140 миллионов евро в модернизацию и совершенствование военной инфраструктуры острова (привет любителям разминирования). Поэтому очередной саммит НАТО любого формата, который состоится уже с участием Швеции, будет посвящен тому, чтобы Альянс серьезно зашел на Готланд с теми силами и средствами, которые соответствуют текущей обстановке и чтобы отбить у лаптей охоту даже смотреть в эту сторону.

Там прекрасно понимают суть вот этих авиационных демаршей, которые демонстрирует Москва и потому трезво и без рефлексии реагируют на «сумасшедшего Ивана». А министр иностранных дел Латвии Артурс Кришьянис Кариньш, в своем интервью для Financial Times прямо сказал о том, что в Альянсе имеют представления о планах лаптей и действуют с учетом этих данных. Правда, выглядит все мягко, как и подобает главе МИД, но все же:

«Готланд, как часть обороны альянса, значительно меняет ситуацию. Стратегический контроль над Балтийским морем находится в руках НАТО. И россияне это прекрасно знают»

После слов «они это знают», Кариньш не сказал «а мы знаем, что они знают», но это понятно по смыслу. В общем, лапти очень скоро увидят, как на самом деле выглядит непотопляемый авианосец, поскольку Крым не утонул, но им уже приходится оттуда убирать свой флот. А здесь все будет совсем по-другому, причем – очень быстро.

Anti-Colorados, Defence-Line