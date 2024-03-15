Перед исчезновением семью убитой в Германии украинки видели в ресторане с подозрительной знакомой 4 15.03.2024, 15:11

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Новые подробности загадочного инцидента.

В Германии в городе Хоккенхайм 7 марта нашли тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Она была жестоко убита. А ее 51-летняя мама Марина Стеценко и новорожденная дочь бесследно исчезли. Сегодня германская полиция объявила о том, что пятинедельный ребенок был найден, пишет OBOZ.UA.

15 марта стало известно, что немецкая полиция города Мангейм обнаружила маленькую девочку, дочь убитой 27-летней Маргариты Разас. Это подтвердил и анализ ДНК. Девочка, которой всего полтора месяца, находилась под присмотром двух мужчин. Они сейчас арестованы.

Сейчас правоохранители пытаются найти мать убитой украинки 51-летнюю Марину Стеценко.

В последний раз видели в ресторане с новой знакомой

Немецкая полиция сообщила, что 7 марта на дамбе реки Рейн недалеко от Хоккенхайма обнаружено тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Сначала правоохранители не могли установить ее личность. Но позже, когда знакомые стали искать пропавших украинок, выяснилось, что это Маргарита.

Тело обнаружил один из прохожих. После вскрытия подтвердилось, что девушка подверглась «внешнему насилию» перед смертью.

В последний раз живыми Маргариту и ее маму с новорожденной дочерью видели в ресторане города Брухзаль. Как написала знакомая семьи Арина Якубовская, они были там со знакомой по имени Инна, которая живет в городе Вальдорф и занимается помощью украинским беженцам.

По словам знакомой, эту женщину мама с дочкой нашли в одной из групп в соцсетях, она предлагала помощь с оформлением документов на ребенка и с роддомом. Но толком ее никто не знает.

А после этого Рита, ее мама и новорожденная дочь пропали. Аккаунты в Telegram и соцсетях этой Инны тоже исчезли.

Раньше занималась кулинарным бизнесом

В Европу Маргарита с мамой Мариной Стеценко выехали летом 2023 года. Сначала они оказались в Словакии. В одной из групп сохранилось объявление Маргариты о том, что они ищут жилье на 3-4 месяца.

После этого в конце ноября 2023 года они уже искали жилье в Германии, в районе Мангейма, земля Баден-Вюртемберг. Тогда украинка сообщала, что жилье нужно на длительный срок, поскольку одна из женщин через полтора месяца будет рожать. Оплату обещали через джоб-центр, поскольку были оформлены как люди, которые ищут убежище в Германии.

Уже в январе девушка родила дочь. На момент ее гибели ребенку было всего пять недель.

Судя по ее страничкам в соцсетях, Рита до начала полномасштабного вторжения занималась изготовлением тортов, а потом готовила на продажу съедобные букеты. На страничке в Instagram сохранилось много фото с ее работами – букеты для мужчин, для женщин, детские подарочные букеты.

Семья родом из Карловки Полтавской области, хотя до 24 февраля 2022 года Рита жила в Харькове. Знакомые говорят, что с отцом малышки девушка не общалась. В Украине осталась родная сестра погибшей, но пока ничего рассказывать родственники не хотят, объясняют это просьбой полиции.