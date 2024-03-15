МИД Литвы: Путин будет сдержан Макроном 2 15.03.2024, 15:24

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РФ ждет стратегический разгром.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис утверждает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной дислокации вооруженных сил НАТО в Украине играют роль в сдерживании угроз ядерного характера со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Twitter (X).

По его словам, ранее западные страны пытались предостеречь главу Кремля от возможной дальнейшей эскалации напряженности, особенно в свете задержки поставок вооружений и помощи со стороны союзников для Вооруженных Сил Украины.

«Это, очевидно, не сработало. Намного больше шансов, что Путин будет сдержан Макроном. Стратегическая неопределенность для России и четко определенная цель разгрома РФ», – заявил Ландсбергис.

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что неуместно угрожать Франции ядерным оружием, поскольку у страны есть средства для ответа. Он отметил, что ядерные государства должны «прежде всего чувствовать себя защищенными», поскольку имеют такое вооружение. По словам Макрона, он не разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным уже несколько месяцев, а такой диалог был, «когда это было необходимо».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск в Украину в 2024 году. По информации издания Le Monde, французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое «идет в тупик».