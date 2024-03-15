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Третья штурмовая бригада ВСУ уничтожила штаб российских войск под Авдеевкой

  • 15.03.2024, 15:53
Третья штурмовая бригада ВСУ уничтожила штаб российских войск под Авдеевкой

Видеофакт.

На Авдеевском направлении ликвидирован пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ. Украинские военные накрыли штаб врага из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

«Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику», - говорится в сообщении.

Как сообщили военные, пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем ВСУ.

«По подтверждению цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи «Martial Family» и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром», - констатируют бойцы.

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