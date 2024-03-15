Третья штурмовая бригада ВСУ уничтожила штаб российских войск под Авдеевкой 15.03.2024, 15:53

Видеофакт.

На Авдеевском направлении ликвидирован пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ. Украинские военные накрыли штаб врага из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

«Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику», - говорится в сообщении.

Как сообщили военные, пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем ВСУ.

«По подтверждению цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи «Martial Family» и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром», - констатируют бойцы.