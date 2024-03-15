В Минске все же разрешили премьеру спектакля о Холокосте 15.03.2024, 15:58

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Ранее постановку отменяли из-за вмешательства цензуры.

В столичном Молодежном театре состоялась премьера спектакля «Здесь была Клара», посвященного нацистским преступлениям против евреев. Информация об этом появилась на сайте коллектива. Ранее показ отменяли — по информации источников «Зеркала», из-за вмешательства цензуры.

Спектакль «Здесь была Клара» (режиссер Татьяна Аксенкина) создавался по пьесе Ксении Шталенковой Memoria Nominis Clara. Его премьера должна была состояться 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста. Затем на официальном сайте появилась информация об отмене спектакля — якобы из-за болезни актера.

А уже в день премьеры, 27 января, в социальных сетях Молодежного была опубликована информация о том, что «в театре продолжается работа над спектаклем». Это противоречило информации о болезни актера как основной причине отмены. Ведь если постановка была готова и ей помешала лишь болезнь, вносить корректировки нет необходимости.

Кроме того, с сайта театра тогда вообще удалили страницу о спектакле (теперь она восстановлена). На странице указывалось, что, кроме премьерного, был запланирован еще один показ — 25 февраля. Но на этот день в афишу поставили другой спектакль — «Любовь втроем». В февральской афише постановки «Здесь была Клара» также не было.

Читатели рассказали редакции, что в постановку «Здесь была Клара» вмешалась цензура: спектакль на каком-то из этапов утверждения не приняли чиновники.

Теперь постановку вернули в репертуар. Ближайшие показы пройдут 16 марта и 17 апреля.

Это не первый такой случай. В ноябре 2022 года в минском Музыкальном театре пришлось сократить оперетту «Герцогиня из Чикаго» на 20 минут ради разрешения на показ.