Если не будет помощи от США: министр финансов Украины рассказал о «плане Б» 4 15.03.2024, 16:00

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Украина будет призывать страны-члены «Большой семерки» увеличить объемы взносов для дальнейшей помощи Киеву в случае отказа Конгресса США от принятия решения о помощи. Однако, судя по всему, американские партнеры все же предоставят средства. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал во время телемарафона, пишет «РБК-Украина».

Чиновник отметил, что стоит всегда надеяться на лучшее решение вопроса для удовлетворения интересов Украины, поэтому есть все надежды на то, что нижняя палата (Конгресс) найдет решение, тем более, что для этого есть все основания. По словам Марченко, Киев надеется на сохранение прямой бюджетной поддержки.

Министр отметил, что предоставление Соединенными Штатами поддержки играет важную роль для сотрудничества с МВФ и «для создания пула партнеров доверия, которые принимаются согласно G7».

«Нам постоянно поступают заверения от американского правительства, что Украина получит средства. Поэтому основным является этот вариант», — подчеркнул министр.

При этом украинская сторона работает над воплощением других вариантов. Сергей Марченко говорит, что если США не предоставят необходимой поддержки, Киев намерен призвать своих партнеров в странах G7 к увеличению размера своих вкладов, чтобы заместить американскую помощь.