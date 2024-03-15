Ученые назвали фильмы, которые сжигают калории почти как тренировка 2 15.03.2024, 16:09

2,938

И рассказали, как это работает.

Британские исследователи из Вестминстерского университета заявили, что просмотр фильмов ужасов сжигает достаточно большое количество калорий. Наибольшие результаты в этом плане показали киноленты, в которых создатели использовали скримеры (jump scare), чтобы напугать зрителя.

Как передает The Guardian, просмотр 90-минутного фильма ужасов может сжечь до 113 калорий – примерно такой же показатель у получасовой прогулки. А час йоги, как передает CrossFood, сжигает ненамного больше калорий – около 175.

Исследование эксперты из Вестминстерского университета провели по заказу компании по прокату фильмов Lovefilm. Они установили, что некоторые произведения являются более эффективными «тренировками», чем другие.

На первом месте оказался классический фильм Стэнли Кубрика «Сияние» (минус 184 калории), на втором – «Челюсти» Стивена Спилберга (161 калория) и на третьем – «Экзорцист» Уильяма Фридкина (158 калорий).

По мнению ученых, фильмы с регулярными скримерами – приемом, который пугает резким изменением изображения или резким звуком, – помогают сжигать больше калорий. Это связано с тем, что во время этих сцен у зрителей увеличивается частота сердечных сокращений.

«Поскольку пульс учащается и кровь быстрее перекачивается по телу, в организме происходит всплеск адреналина, который, как известно, снижает аппетит, увеличивает скорость основного обмена и в конечном итоге сжигает более высокий уровень калорий», – сказал доктор Ричард Маккензи, старший преподаватель и специалист по клеточному метаболизму и физиологии из Вестминстерского университета.

Эксперты проанализировали 10 популярных фильмов ужасов и установили, какие из них более эффективны в плане сжигания калорий:

1. «Сияние»: 184 калории;

2. «Челюсти»: 161 калория;

3. «Экзорцист»: 158 калорий;

4. «Чужой»: 152 калории;

5. «Пила»: 133 калории;

6. «Кошмар на улице Вязов»: 118 калорий;

7. «Паранормальные явления»: 111 калорий;

8 «Ведьма из Блэр» : 105 калорий;

9. «Техасская резня бензопилой»: 107 калорий;

10. «[Rec]»: 101 калория.