Эксперт: Если бы НАТО решило захватить Москву, взяли бы без потерь 15.03.2024, 16:21

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Сегодня Россию можно брать голыми руками.

Политтехнолог, публицист и блоггер Михаил Шейтельман в интервью УНИАН заявил, что события, происходящие в России в последнее время, выставили Путина полным неудачником.

—Новый рейд российских добровольцев - это самая горячая новость на всю оставшуюся часть недели. Похоже, что зашли они серьезно. Не так, как в прошлые разы, когда они заходили и выходили. В этот раз с танками и артиллерией, есть заявления, что они хотят там задержаться подольше и пройти как можно дальше. Как вы оцениваете этот рейд?

—Помню их второй заход, когда они там тоже достаточно долго бузили, и достаточно долго их россияне пытались выбить. Еще Путин хвастался подвигами, прям Великая Отечественная война против Русского добровольческого корпуса тогда шла в Белгородской области.

Сейчас, по крайней мере, мы точно знаем, какие цели добровольцы преследуют, они их прямо и очень откровенно назвали: участие в выборах. Поэтому я думаю, что они должны продержаться как минимум до воскресенья, чтобы полностью испортить Путину выборы, показать, что он этой страной не управляет.

—Почему Кремль набрал в рот воды? Ожидаемо это для вас или нет? Есть сообщения, что даже уже двум регионам запретили публиковать какую-либо информацию, тем более сопровождать ее фото или видео о событиях в Белгородской и Курской областях.

—Кремль не совсем набрал в рот воды. Были два сообщения. Первое: что на самом деле все врут, и никакого прорыва границы не было. Это сообщило ФСБ РФ. А второе: что в процессе ликвидации прорыва ФСБ уничтожило 100 единиц техники, столько-то солдат и так далее. Мягко говоря, самопротиворечащие сообщения.

Им нужно сидеть тише воды и ниже травы. А что они должны говорить? Что «мы героически отражаем атаку»? Кого? Каких добровольцев? Это кто такие? Что может Кремль вообще про это говорить? У них настоящая проблема. Они мечтали провести выборы так, чтобы все было тихо. Это была их главная мечта. Им чем тише, тем лучше на этих выборах. Чтобы никто вообще не заметил, что выборы есть. Это же их главная задача. И теперь вдруг все такие: «А что у нас происходит?».

ВСУ разбудили половину России. Восемь или десять регионов подверглись бомбардировке беспилотниками только за одну ночь. Точно даже никто не знает. И это происходит отдельно от наступления российских добровольцев на два региона. Плюс еще непонятная история с самолетом. Что это? Случайно так совпало, что ровно в этот день загорается военный самолет Ил-76, который еще и летел на аэродром, где А-50, какие-то инструкторы и так далее? Что он, сам загорелся? Я тоже думаю, что это наши. Вряд ли беспилотником. Думаю, что кто-то заложил бомбу туда. Трудно поверить, что случайно так красиво получилось.

Путина выставили полным неудачником

—Вы все это так перечислили, Путина действительно уже Кондратий должен хватить.

—Лично Путина - ладно. Тут важнее, что думает сейчас его команда, что думает его элита. Те же губернаторы. Они же важные люди. Должны были быть. Куда им сейчас деваться? Что им говорить своему населению? Как им за все это отвечать и перед кем?

Путина в этой ситуации выставили полным неудачником перед его окружением. Если смотреть на политическую задачу войны. Нам не важен электорат, нам не интересно, что думает 140 миллионов человек, нам важно, что думает 1-2 миллиона реальной элиты России.

—И, скорее всего, бойцам этих батальонов не нужно достигать и цели, которую они озвучивают, - поход на Москву. Мне кажется, переворот в Кремле может произойти намного быстрее - если добровольцы будут в течение недели или двух глубже и глубже продвигаться. А продвигаться они могут. Посмотрите, как бежит российская армия. Ведь практически никто не оказывает сопротивления. Там целые контрольные пункты убегали. Вопрос: почему все пущено на самотек?

—А ответ на этот вопрос самый простой: у них просто нет никого. Вся российская армия находится в Украине. Все остальное - какие-то там детишки, которые не понимают, как воевать. А против них пришли профессиональные солдаты. Конечно, они разбегутся.

Внутри страны нет армии. Это факт. Сегодня Россию можно брать голыми руками. Если бы НАТО решило захватить Москву или Петербург, взяли бы без потерь, зайдя из Финляндии, Эстонии, Латвии.

Но будем реалистами. Чтобы дойти до Москвы, слишком мало этих ребят. Было бы их несколько тысяч, могли бы и дойти до Москвы. Сказать сейчас, что завтра сменится власть в России из-за этого, я тоже не готов. Но это же еще не конец. Выборы 17-го числа. А что у нас в запасе? А где управление разведки (ГУР)? Какой мост оно собирается взрывать числа 16-го? Мы же не знаем. Какой-нибудь же может, правильно. И еще можно устроить много чего за это время.

Я предполагал, что командование подгадает какие-то акции специально к выборам Путина. Сейчас эффект удваивается. Каждый беспилотник срабатывает и как военная машина, и как политическая программа. Поэтому мы еще посмотрим, каков будет авторитет Путина после этого, как на него будет смотреть его окружение, как будут реагировать губернаторы.