«Такие мероприятия заряжают нас хорошим настроением и позитивом» 15.03.2024, 17:11

Как проходят ретро-вечера в Барановичах и кто на них ходит.

Ретро-дискотеки для тех, кто «не считает годы», в Барановичах проводятся каждую неделю около 2 месяцев. Как рассказал организатор Александр, ранее подобные мероприятия проходили в клубе «Ритм» во Дворце культуры на улице Кирова. Затем они закрылись. Но от постоянных посетителей стали поступать предложения об организации таких вечеров в другом месте. В итоге – мероприятия возобновили, но уже в центре города, в клубе «Рай». BAR24 побывал на одном из таких ретро-вечеров и узнал, популярны ли подобные мероприятия и кто их посещает.

Найти друзей или вторую половинку

Возраст посетителей на ретро-вечерах разный. Есть даже те, кому исплнилось 75 лет. Женщин, конечно, больше, чем мужчин. Но все – активные люди, которым хочется проводить время с танцами, музыкой и общением.

Цель таких мероприятий, как отмечает организатор, дать людям постарше возможность проводить время интересно.

– Здесь есть возможность найти свою половинку или друзей по интересам, скрасить одиночество, – рассказывает он. – Уже известны несколько случаев, когда на таких вечеринках познакомились и организовались пары. И вообще, приятно смотреть на радостные лица людей в возрасте.

По словам Александра, мероприятия посещают не только жители Барановичей. Приезжают гости из Ляховичей, Барановичского района.

«Не все пенсионеры могут себе позволить пойти в ресторан»

У людей в возрасте 50+, говорит организатор ретро-вечеров, сегодня не так много возможностей, чтобы весело провести время в Барановичах. Потанцевать, пообщаться, познакомиться.

– Не все пенсионеры, к сожалению, могут себе позволить пойти в ресторан или в клуб. Это и по деньгам затратно. Да и не все будут чувствовать себя комфортно среди молодежи, – поясняет Александр. – Мы же даем этой категории горожан возможность посидеть культурно и бюджетно. И пообщаться со своими ровесниками. А чтобы пенсионеры почувствовали себя молодыми, подбирается соответствующая музыка.

Конечно, на танцполе звучат не только Аллегрова и Ротару, но и песни современных исполнителей. Есть услуга поздравления, которая позволяет бесплатно заказать музыкальную композицию тем, у кого День рождения.

«Есть возможность не сидеть в телефоне или телевизоре»

Посетители ретро-вечеров, с которыми BAR24 удалось пообщаться, сходятся во мнении, что такие мероприятия очень нужны. Возраст – не помеха для активного отдыха, отмечают они.

56-летняя Валентина рассказала, что не в первый раз посещает подобный вечер. Приходит вместе с мужем.

– Такие мероприятия заряжают нас хорошим настроением и позитивом. Они очень нужны для людей нашего поколения, – отмечает она.

Татьяна, которой в мае исполнится 60 лет, называет себя постоянной посетительницей ретро-вечеринок.

– Я очень рада, что есть такие мероприятия, которые объединяют, дают стимул к жизни, дают общение. Дети и внуки живут отдельно, а тут есть возможность активно отдохнуть в выходные, а не сидеть в телефоне или телевизоре, – воодушевленно рассказывает горожанка. – Несмотря на возраст, нам тоже хочется позитивных эмоций.

Поддерживает женщин и 75-летний Виктор. Мужчина говорит, что посещал подобные вечера еще в клубе «Ритм». А когда клуб закрылся, был очень расстроен.

– Мне не хватало общения и движения. А сейчас хожу сюда каждые выходные. Очень люблю поговорить с позитивными, умными и активными людьми. Приглашаю всех женщин на танцы и сам с удовольствием танцую. Благодаря таким вечерам, я чувствую себя молодым.